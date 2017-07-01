З контейнерних майданчиків Львова вивезли понад 50 відсотків сміття – ОДА

Зі сміттєвих майданчиків Львова вивезли понад 50% перенакопиченого сміття.

Як повідомили у департаменті розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА, станом на ранок 1 липня зі Львова вже вивезено більш як 50% твердих побутових відходів (ТПВ).

Загалом це 3265 тонн з 287 контейнерних майданчиків міста, які станом на 23 червня були перенакопиченими (близько 10 тонн ТПВ з кожного майданчика).

Як повідомлялося, Львівська міська рада ухвалила рішення про передачу повноважень з вивезення сміття зі Львова облдержадміністрації.

Нагадаємо, напружена ситуація у Львові із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького звалища триває з літа 2016 року. У місті накопичилося понад 14 тис. тонн сміття.

23 червня почалося вивезення зі Львова накопиченого сміття. Нагромаджені відходи вивозять зі сміттєвих майданчиків на полігони в області.