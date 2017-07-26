Юрія Шаріфова поховали на Личаківському цвинтарі

26 липня у Львові поховали відомого музиканта та композитора Юрія Шаріфова. Парастас та прощання із ним пройшли у капличці на вулиці Пекарській, 52 у Львові.

Попрощатися з Юрієм Шаріфовим прийшло багато людей різного віку. Адже для багатьох молодих музикантів він був «музичним батьком», який давав путівку в життя, пише «День».

Похоронили Шаріфова на полі №50 Личаківського кладовища. До речі, поряд похоронений лідер гурту «Брати Гадюкіни» Сергій Кузьмінський. Коли труну опускали в яму всі присутні голосно аплодували, адже саме так, під оплески, заведено прощатися із музикантами.

«Він був веселою і доброю людиною. Інколи міг через дві вулиці перебігти, якщо бачив друга. І завжди для кожного в нього щось веселе було розповісти. Ну і звісно був професіоналом в своїй справі. Завжди відстоював якісну та професійну музику, бо саме таку і робив. Ми втратили велику людину», – згадували на похороні його друзі.

Юрій Шаріфов народився 25 травня 1946 року у Львові. Отримав три музичні освіти – скрипаля, музикознавця і композитора. У середині 60-х був одним з перших, хто почав грати рок в Радянському Союзі. У 70-х – 80-х рр. грав у чернівецьких ансамблях «Смерічка», «Червона Рута» (музичний керівник), «Жива Вода» (засновник та керівник). У складі джаз- , рок- , поп- , фолк-груп та з сольними концертними програмами гастролював у 24-х країнах. Учасник сотень фестивалів. Співпрацював з багатьма співаками. Зокрема з Софією Ротару, Юрієм Башметом, Назарієм Яремчуком, Володимиром Івасюком, Лілією Сандулесою, Іво Бобулом, Олександром Сєровим та багатьма іншими.

З середини 70-х рр. активно працював у сфері електронної музики. Вів авторські музичні програми на легендарному радіо «Ініціатива». Багаторічний голова журі всеукраїнського рок-фестивалю «Тарас Бульба». Учасник багатьох музичних і культурних проектів.

Останні роки був бас-гітаристом джаз-рокового колективу «Open Blues Band».