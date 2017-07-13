Володимир Кличко заявив, що думає про завершення кар‘єри і спортивну пенсію

Колишній чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко заявив, що думає про завершення кар’єри, повідомляє портал womo.ua.

“Мій останній поєдинок з британцем Ентоні Джошуа був не таким успішним. Я до цього звик, нічого страшного. Не завжди в житті складається так, як хочеться. Але тут важливо отримувати уроки і розбиратися, чому так сталося”, – заявив Кличко на відкритому майстер-класі “Школи успіху”, організованому Klitschko Foundation.

“У 41 рік я думаю про те, як буду вибудовувати кар’єру далі. Так, я думаю про спортивну пенсію, але сидіти і жити спогадами про минуле я не збираюся ні в якому разі. Тільки вперед! Більше вчитися, більше знати, більше мріяти, адже людина, стоячи на одному місці, падає назад. Тому тільки вперед — до нових знань і здійснення нових цілей”, – додав Володимир Кличко.

29 квітня британець Джошуа в Лондоні нокаутував Кличка в 11-му раунді. Український боксер ще не оприлюднював свого рішення з приводу того, чи скористається він правом на реванш, яке закріплено в контракті.