Винниківський «Рух» зазнав поразки від «Гірника-Спорту» з Горішніх Плавнів

У другому турі винниківський «Рух» зазнав прикрої поразки від «Гірника-Спорту» з Горішніх Плавнів, хоча двічі за ходом гри зрівнював рахунок.

«Рух» (Винники) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 2:3.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент УНІАН Євгеній Кравс.

Усе в житті колись трапляється вперше – ось і в Першій лізі після дебютної перемоги у стартовому турі над «Колосом» із Ковалівки (1:0) «Рух» оступився у наступному двобої з «Гірником-Спортом» із Горішніх Плавнів (2:3). Матч видався таким, як і погода, яка його супроводжувала, – суперників кидало то в дощ, то в спеку…

Команди приглядалися одна до одної, аж поки помилку у середній ланці не допустили гравці «Руху» – розрізна передача від Цапія на Моїсеєнка, який центром увірвався у штрафний майданчик господарів, і з другої спроби лівий крайній команди гостей таки переграв захист і воротаря винниківської команди – 0:1.

Футболісти “Руху” вирівняли становище вже на доданій арбітром хвилині до першого тайму. Відзначився Бідловський з пенальті. А перед цим Буй із правого флангу прострілив у карну зону гостей, там м’яч прийняв Борис Баранець, але його збили з ніг гравці оборони команди з Горішніх Плавнів. Борис так гарно й ефектно-переконливо впав, що київський арбітр Олександр Солов’ян, який проводив свою дебютну гру у Першій лізі, призначив одинадцятиметровий – 1:1.

Початок другого тайму виявився надзвичайно скорострільним. Спочатку на удар із дальньої дистанції наважився все той же Моїсеєнко – голкіпер «Руху» начебто не бачив траєкторію польоту м’яча і пропустив попід руками – 1:2.

Господарі кинулися відгруватися – Лозовий, який вийшов на заміну після перерви, шукав фланговою передачею Бохашвілі, проте форварда винниківської команди випередив захисник Курелех і, намагаючись ліквідувати загрозу, спрямував м’яч у власні ворота – 2:2.

А гольову крапку в зустрічі поставив Фаюк із Горішніх Плавнів, котрий опинився у потрібному місці в потрібний час. Спочатку капітан гостей Корольков намагався вистрелити здалеку, проте удар у нього не вийшов, м’яч нібито мав стати легкою здобиччю для воротаря Дяченка, та все ж «рухівський» страж воріт не зміг зафіксувати його в руках, а Фаюк просто добив у ворота – 2:3.

До кінця поєдинку у підопічних Руслана Мостового з’явилося чимало моментів для того, щоби принаймні вирівняти становище, та в одних епізодах не пощастило, а в інших – забракнуло влучності. Тож «Рух» цього разу залишився без очок. Але бідкатися після такої доволі прикрої невдачі немає часу – попереду чергове побачення з колективом Сергія Пучкова з Горішніх Плавнів. І це, як зазначив наставник «Руху» Руслан Мостовий у післяматчевому інтерв’ю телевізійникам, вийде зовсім інша гра. Тому запрошуємо прихильників винниківської команди у середу, 26-го липня, на ще одне протистояння «рухівців» та «гірників».