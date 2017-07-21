Виконком Львівської міської ради дозволив сім забудов

Виконавчий комітет ЛМР прийняли сім рішень про затвердження містобудівних умов та обмежень.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, сьогодні, 21 липня, виконком прийняв рішення:

«Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво релігійним управлінням монастирів Салезіанського згромадження Східного обряду в Україні Української греко- католицької Церкви навчально-ремонтного корпусу зі спортзалом на території центру імені святого Івана Боско на вулиці Дорога Кривчицька, 19»;

«Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво громадянином О. І. Збирко дворівневого паркінгу на вулицях Боткіна й вулиці Перфецького»;

«Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію громадянином Ю. Я. Лучишиним нежитлової будівлі з розширенням за рахунок прибудови на вулиці Володимира Великого, 107а»;

«Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю «Девелопленд Груп» торгово- громадського комплексу на вулицях Стрийській і Чмоли зі знесенням існуючих будівель»;

«Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Компанія ВЕЕМ-Металавтопром» виробничої будівлі на вулиці Зеленій, 149г зі знесенням існуючого металевого навісу»;

«Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію корпусу №3 на головному підприємстві ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» на вулиці Ткацькій, 10 за рахунок прибудови венткамери»;

«Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію корпусу №3 на головному підприємстві ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» на вулиці Ткацькій, 10 за рахунок прибудови для рекуперації тепла з вафельних пічок»;

«Про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень громадянину М. Ю. Шишакову на реконструкцію з розширенням квартири №5 на вулиці Федьковича, 39 за рахунок влаштування консольного балкону».