Ветерани АТО Львівщини отримають талони на знижку на проїзд у залізничному транспорті

Ветерани АТО Львівщини отримають листи-талони на 50-відсоткову знижку на проїзд у залізничному транспорті.

Львівська ОДА інформує про порядок оформлення та подання документів для отримання листів талонів на право одержання ветеранами війни і особами, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних документів (квитків) з 50 відсотковою знижкою їх вартості на 2018-2023 роки.

Для отримання листів-талонів на право одержання ветераном війни (учасником бойових дій) проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, учасник бойових дій, з числа військовослужбовців, звільнених з лав Збройних Сил України, подають у районний військовий комісаріат за місцем реєстрації наступні документи:

– заява (заповнюється у військовому комісаріаті);

- копія посвідчення «Учасника бойових дій»;

- копія паспорта та ідентифікаційного коду;

- копії довідки про безпосередню участь в АТО, військового квитка та витягу з наказу про звільнення з військової служби (для осіб, що отримали посвідчення у військовій частині);

- довідка з управління соціального захисту населення про перебування у ЄДАРПі згідно статусів; у випадку, якщо особа має подвійний статус УБД і інвалід війни – довідка про неотримання відповідних листів – талонів.

При собі мати талони, отримані за попередні роки.