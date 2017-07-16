Ватажок «ДНР» Захарченко заявив про створення «держави Малоросії»

Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко заявив про створення нової “держави” “Малоросії”, яка, за його словами, має стати “наступником України”, передає “РИА Новости”.

“Ми згодні в тому, що нова держава буде називатися Малоросія”, – заявив журналістам ватажок “ДНР”. За його словами, столицею “Малоросії” стане Донецьк, а Києву бойовики відвели роль “історико-культурного центру без статусу столичного міста”.

Захарченко також додав, що необхідно буде ввести в “країні” надзвичайний стан на три роки. “Щоб уникнути хаосу, пропонуємо ввести надзвичайний стан на три роки, за цей час заборонена діяльність будь-яких партій, в цей же строк починаються розслідування із залученням міжнародної громадськості за злочинами в Одесі, на Майдані, в Донбасі. Це рішення визріло вже давно, але всьому свій час, і от саме сьогодні ми пропонуємо той варіант, який дозволить зупинити війну”, – сказав Захарченко.

Захарченко зазначив, що ситуація в Донбасі зайшла в глухий кут.

“Зав’язався такий вузол, який розрубати вже не можна”, заявив він.