В Україну можна буде ввозити б/в автомобілі з Канади без мита

З 1 серпня завозити б/в автомобілі з Канади в Україну можна буде без мита, а на нові буде встановлена ставка 7%.

Про це повідомив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко на своїй сторінці у Facebook.

”На б/в авто походженням з Канади мито стало нуль, а на нові – 7%”, – пише він.

Назаренко додав, що нововведення торкнеться не всіх автомобілів з Канади, а саме б/в автомобілів канадського виробництва.

”Пояснюю, що нульове мито не на б/в авто, які експортуються з Канади, а на б/в авто походженням (тобто, вироблені в Канаді). А це 6 концернів, які мають там заводи”, – пояснив він.