В Україні з 8 липня набуває чинності новий закон про виплату аліментів

В Україні змінюють правила виплати аліментів на дітей. Відзавтра, 8 липня, набере чинності відповідний закон.

Як повідомляє ТСН, мінімальний розмір виплат на дитину збільшили на 20%. У Сімейному кодексі прописали, що аліменти – це 100-відсоткова власність самої дитини. І відтепер, той хто їх платить, має право вимагати фінансовий звіт за кожну витрачену копійку.

Також судові тяганини за аліменти скоротили до трьох днів, протягом яких суд має встановити чітку суму аліментів. Якщо доходи невідомі, то батько або мати має виплатити щонайменше 50% від прожиткового мінімуму на дитину: 713 грн малюку віком до 6 років, і 888 грн – дитині старшого віку. Якщо ж розмір доходів відомий – то чверть заробітку.

Та закон захистив і платників аліментів. Верхня межа аліментів – 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. А це – 14-18 тис. грн.