Уряд змінив порядок надання переселенцям адресної допомоги

4 липня 2017 року уряд прийняв постанову №453, якою вніс зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою уряду № 505 від 1 жовтня 2014 року.

Про це повідомляє Центр інформації про права людини.

Так, тепер діти з інвалідністю отримуватимуть грошову допомогу на рівні з дорослими особами з інвалідністю – у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1312 гривень на місяць, з 1 грудня – 1373 гривні на місяць).

Окрім цього, військовослужбовці, які беруть участь в проведенні АТО, до заяви на призначення грошової допомоги повинні будуть подавати копію довідки з військової частини про залучення до проведення АТО (для військовослужбовців із числа ВПО).

Також, якщо у складі сім’ї є воїн з АТО (військовослужбовці з числа ВПО, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО), і ці сім’ї мають житлове приміщення на підконтрольній території, то таким сім’ям відтепер не можуть відмовити в призначенні грошової допомоги.

Постанова вже підписана, проте ще не опублікована, тому поки що не набрала законної сили. Опублікування очікується найближчим часом.