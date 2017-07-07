УПЛ: перенесено дату матчів “Шахтаря” та “Динамо”

Як повідомив офіційний сайт української Прем’єр-ліги, поєдинки за участі “Шахтаря” та “Динамо” у 1-му турі сезону 2017/18 відбудуться не в середу, 19 липня, а на день раніше, у вівторок.

Причиною є клопотання ФК «Динамо» та лист ФК «Шахтар», які просили перенести матчі відповідно «Динамо» – «Чорноморець» та «Ворскла» – «Шахтар» з 19-го на 18 липня.

Дирекція УПЛ вирішила дати згоду на прохання обох клубів-грандів. Поки не відомо, чи була врахована думка інших команд-учасниць цих поєдинків – «Чорноморця» та «Ворскли».