УПЦ КП хоче збудувати нову церкву у центрі Львова

На території, обмеженої вулицями Костя Левицького та Пекарською у Львові хочуть звести церкву. Як розповів ZAXID.NET головний архітектор міста Юліан Чаплінський, йдеться про церкву УПЦ КП, яка виступає ініціатором розробки детального плану території (ДПТ).

У пояснювальній записці до ДПТ цієї ділянки йдеться, що церква вміщатиме 150 людей. Її хочуть збудувати на площі 0,15 га поблизу вул. Левицького та вул. Пекарської, загальна площа ДПТ – 7,3 га. Юліан Чаплінський зазначив, що ця ділянка зараз є вільною від забудови.

«Під обслуговування церкви передбачається відведення земельної ділянки площею 0,15 га. Релігійна громада зобов’язана забезпечити вільний доступ до сакральної споруди, влаштувати під’їзди до неї, попередньо погодивши з сусідніми ділянками», – йдеться у пояснювальній записці до ДПТ.

Територія, охоплена детальним планом території. Клікніть для збільшення

У четвер, 27 липня, у Личаківській райадміністрації о 18:00 відбудеться громадське слухання щодо будівництва церкви поблизу вул. Костя Левицького та вул. Пекарської.

За словами Юліана Чаплінського, при позитивному рішенні громадських слухань, детальний план території затвердять на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради. Згодом питання про відведення земельної ділянки УПЦ КП та розробку землеустрою винесуть на сесію міської ради.