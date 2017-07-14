”Укрзалізниця” запустила мобільний додаток для купівлі квитків на поїзди на базі IOS, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook голова «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

«Щойно запустили мобільний додаток для купівлі квитків на поїзди на базі IOS – черговий крок для зручності пасажирів, – повідомив Балчун. Він також нагадав, що на початку року компанія запустила додаток на базі операційної системи Аndroid і ним вже скористалися понад 100 тисяч користувачів.

Також очільник компанії висловив надію, що додаток для IOS також буде зручним і корисним для пасажирів.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» повідомила про плани до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на поїзди.

У листопаді 2016 року ”Укрзалізниця” запустила мобільну версію свого офіційного сайту з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua. Із моменту впровадження нею скористалися близько 5,1 млн користувачів.

2 лютого 2017 року було запущено мобільну версію сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів на базі операційної системи Аndroid.