«Укрзалізниця» запускає додатковий поїзд за маршрутом Львів – Одеса

«Укрзалізниця» у літній період призначила додатковий поїзд №258/257 за маршрутом Львів – Одеса, який курсуватиме з 6 липня по 30 серпня.

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», поїзд відправлятиметься зі Львова о 16:20 і прибуватиме до Одеси о 4:55.

У зворотному напрямку поїзд курсуватиме з 7 липня по 31 серпня, вирушаючи з Одеси о 16:55 і прибуваючи до Львова о 5:17.

Дорогою поїзд зупинятиметься на станціях Золочів, Тернопіль, Підволочиськ, Хмельницький, Жмеринка, Вапнярка, Подільськ і Роздільна.

Сьогодні між Львовом і Одесою курсують поїзди №26/25 Львів – Одеса, №135/136 Чернівці – Одеса, №107/108 Ужгород – Одеса і №228/227 Львів – Одеса.

У повідомленні наголошується, що квитки на вищезгаданий поїзд вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.