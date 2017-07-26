Укрзалізниця призначила додатковий рейс Київ – Львів – Перемишль

Із 24 серпня до польського Перемишля курсуватиме новий поїзд №715/716 Київ – Львів – Перемишль.

Як повідомили 28 липня на сайті «Укрзалізниці», поїзд курсуватиме через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

«Другий поїзд у напрямку Перемишля – це оперативна реакція на зростаючий попит у цьому напрямку. Загалом – це частина системної та масштабної роботи з розвитку залізничного пасажирського сполучення Україна – Європейський союз. Крім того, цей поїзд забезпечить можливість мешканцям міст Вінниця, Хмельницький та Тернопіль швидко та комфортно подорожувати до Європи», – зазначив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Бальчун, пише zaxid.net.

Поїзд Інтерсіті № 715 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:52 та прибуватиме до ст. Перемишль (Республіка Польща) о 15:05. На маршруті поїзд зупинятиметься на ст. Вінниця (09:09-09:11), Хмельницький (10:45-10:47), Тернопіль (12:12-12:14) та Львів (13:42- 13:55).

Поїзд Інтерсіті № 716 відправлятиметься зі станції Перемишль (Республіка Польща) о 13:07 та прибуватиме до ст. Київ-Пасажирський о 23:10. На маршруті поїзд зупинятиметься по ст. Львів (16:02 16:12), Тернопіль (17:38-17:40), Хмельницький (19:09-19:11) та Вінниця (20:47-20:49).

Нагадаємо, що з 23 грудня почав курсувати поїзд Інтерсіті+ № 705/706 Київ, Львів – Перемишль. «Укрзалізниця» запустила мобільний додаток для придбання квитків на поїзди на базі іOS.