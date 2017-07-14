“Укроборонпром” відсторонив директора Львівського бронетанкового заводу

Державний концерн “Укроборонпром”, що об’єднує головні підприємства ОПК України, на час проведення розслідування Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа, який підозрюється у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомили в прес-службі «Укроборонпром».

Згідно з повідомленням концерну, обов’язки керуючого покладені на одного із заступників Олександра Гончара.

У прес-службі зазначили, що «Укроборонпром» системно бореться з корупцією на своїх підприємствах і тісно співпрацює з правоохоронними органами.

«За 3 роки держконцерн передав правоохоронцям 158 матеріалів щодо протиправних оборудок на загальну суму 657,2 млн грн, 10,3 млн дол. і 373,3 тис. євро. Під час системних внутрішніх перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств за 3 роки було заблоковано 3,5 млрд грн сумнівних угод», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, співробітники Національного антикорупційного бюро України сьогодні вранці у Львові затримали директора та заступника директора Львівського бронетанкового заводу за підозрою у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Також затриманий засновник комерційної структури, з допомогою якої реалізувалася корупційна схема закупівлі запасних частин і комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки.