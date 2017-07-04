У зв’язку з ремонтом вул. Тракт Глинянський у Львові для маршруток створили схему об‘їзду

Нова каналізація для Тракту Глинянського обійдеться Львову в ₴9 млн.

Як повідомляє Zaxid.net, гроші виділили в рамках проекту розвитку міста Львова. До цього часу вул. Тракт Глинянський не була каналізованою. Ремонт проходить у декілька етапів. У середу закриють ділянку – від вул. Христофора Колумба до Дубової. Там облаштовують водовідведення на глибині більше 6 метрів.

Ремонтники обіцяють впоратися до вересня. На цей час для маршруток створили схему об`їзду. А для автомобілістів, мешканців перекритих вулиць, обіцяють залишити проїзд для автівок. Як тільки встановлять усю систему каналізації – мешканці зможуть підвести її до своїх будинків.

«Як ми закінчимо нашу роботу, мешканці, отримавши техумови у «Львівводоканалі», зможуть вже самостійно чи скористатись послугами підприємства, яке має ліцензію і підвести до осель безпосередньо каналізацію», – пояснив Василь Хаврак, голова правління компанії-підрядника.