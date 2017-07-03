У зоні АТО за минулу добу загинули двоє українських воїнів

Унаслідок обстрілів з боку проросійських бандформувань двоє українських воїнів вчора, 3 липня, загинули. Ще троє бійців сил АТО зазнали вогнепальних поранень.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр АТО

Водночас, в окремих випадках, враховуючи загрозливе становище для свого життя та здоров’я, українські військовослужбовців були змушені відкривати вогонь у відповідь з метою ураження вогневих засобів противника.

“Впродовж минулої доби бойовики 22 рази застосовували зброю проти підрозділів ЗС України, які виконують завдання в межах АТО. Інтенсивність ворожого артилерійського вогню вздовж усієї лінії бойового зіткнення вчора відносно знизилась, однак такі обстріли остаточно не припинились. Приховуючи свої злочини, противник продовжує більш активно вдаватись до збройних провокацій за темної пори доби”, – йдеться у повідомленні.