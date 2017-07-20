У зоні АТО сьогодні загинули четверо українських військових, семеро отримали поранення

Сьогодні у зоні проведення антитерористичної операції загинули четверо українських військовослужбовців, один потрапив у полон, семеро отримали поранення.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook, уточнюючи втрат Збройних сил станом на 16.00.

«За минулу добу, 19 липня 2017 року, чотири військовослужбовці ЗС України загинули: один захисник – від кулі ворожого снайпера, троє – під час підриву на мінно-вибуховому пристрої. Ще троє військовослужбовців отримали поранення», – сказано у повідомленні.

«За поточну добу, 20 липня 2017 року, в результаті активізації дій противника, у тому числі масованого обстрілу позицій ЗС України, загинуло чотири українських військовослужбовці, один потрапив у полон. Семеро наших захисників отримали поранення», – додали у штабі.

