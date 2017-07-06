У всіх водоймах Львова експерти виявили перевищення концентрації забруднюючих речовин

З початку 2017 року хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління» відібрала проби води у водоймах Львова. За результатами аналізів, вода у всіх 35 водних об’єктах, які розташовані або ж беруть початок на території міста, має перевищення гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За словами керівника хімічної лабораторії Ігоря Гуменного, це пояснюється забрудненням водойм твердими побутовими відходами, використанням вод для миття автомобілів, загниванням рослинності тощо.

Так, найбільш «забруденими» (перевищення п’яти і більше компонентів, таких як залізо, азот, амоній, аміак, фосфати і завислі речовини) виявились водойми: річка «Зубра» (с.Зубра); потік «Білогорський» (вул.Широка); потік «Водяний» (вул.Авіаційна,7); став (вул.Богданівська – вул.Пластова); річка «Марунька» (500м від дороги Львів-Винники); потік «Кривчицький» (вул. Старознесенська, 200); потік «Лисиницький» (вул.Тракт-Глинянський,150).

Перевищення норми спостерігалось на таких водоймах: став (вул. Пекарська, 50); каскад декоративних ставків (вул. Вахнянина, 29); лісопарк «Погулянка» (Личаківський р-н); став (вул. Митр.Липківського – вул.Заклинських).

Довідка. Хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління» проводить заміри води на 35 водних об’єктах, які розташовані або ж беруть початок на території міста. З них – 3 річки, 9 потоків і 23 ставки. Також обстежують 7 водойм міських парків. Це парк «Піскові озера», «Горіховий гай», Стрийський парк, Снопківський парк, парк «Знесіння», «Шевченківський гай» і лісопарк «Погулянка».