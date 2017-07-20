У суді розглядають відсторонення директора Львівського бронетанкового заводу від посади

Солом’янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання НАБУ і САП щодо відсторонення Романа Тимківа від посади директора Львівського бронетанкового заводу.

Про це повідомляє Укрінформ.

У залі суду присутні представники сторони обвинувачення, сам Тимків і його адвокати.

Наразі суд задовольнив клопотання про перегляд короткого відео із прес-конференції Тимківа 19 липня.

Як повідомляв Укрінформ, НАБУ та САП затримали посадовців Збройних сил України та ДП “Львівський бронетанковий завод” за організацію корупційної схеми із вживаними двигунами. Зокрема, замість нових двигунів для танків Т-72 закуповувалися двигуни, які раніше були у використанні. Таким чином, за даними слідства, вони у 2015 році вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 млн грн.

15 липня суд схвалив рішення про арешт директора Львівського бронетанкового заводу Тимківа на 60 діб із можливістю внесення застави у 2 млн грн.

18 липня за Тимківа заставу внесла його сестра.