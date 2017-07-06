У столиці штовханина між поліцією і ветеранами МВС

У Києві сьогодні, 6 липня. о 13:15 відбулася штовханина між поліцією та ветеранами МВС, що з усієї України приїхали вимагати від уряду перерахунок пенсії (деякі з них мають пенсії по 950грн).

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Він також зазначив, що учасники акції перекрили вул. Грушевського а також заблокували виїзд з Кабміну для машин перед І-ІІІ під’їздом. Учасники акції вимагають зустрічі з Кубівим.

У свою чергу народний депутат України Сергій Каплін на своїй сторінці у Facebook пише: «ветерани та пенсіонери МВС знову під Кабміном із своїми законними вимогами. З 1 січня 2016 їм передбачений перерахунок пенсій, а вони віддали останні копійки і знову позичили, щоб через півтора року вкотре приїхати на акцію до столиці. На тротуарі перед будинком Уряду – мундири, ордени, погони та дріб’язок, яким держава відкупилась від тих, хто захищав її від злочинців. Зараз їх майже 200 тисяч, щомісяця помирає майже по 500…На місяць, щоб віддати цим людям борг за складну службу потрібно 384 мільйони з бюджету. У них вже є всі довідки-треба лише воля Кабміну і виділення грошей через голосування в парламенті. З 10 липня має офіційно початись перерахунок і якщо Пенсійний фонд не почне виплати,це вже буде злочинна бездіяльність чиновників. Люди доведені до відчаю і налаштовані радикально: від перекриття доріг і до кардинальніших заходів. Кажуть, стовпи мають бути суддями тим, хто знущається над народом!».