У серпні розпочнеться призов на строкову військову службу до Нацгвардії

Президент України Петро Порошенко підписав указ про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії.

Відповідний указ №178/2017 від 7 липня опубліковано на президентському сайті.

”Призвати у серпні 2017 року на строкову військову службу до Національної гвардії України придатних за станом здоров`я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу”, – йдеться у документі.

Кабінету міністрів необхідно визначити чисельність громадян України, які підлягають призову у серпні 2017 року на строкову військову службу до Національної гвардії України, та обсяги видатків для проведення такого призову.

Уряду, обласним, Київській міській державним адміністраціям потрібно забезпечити виконання заходів, пов`язаних із підготовкою та проведенням призову у серпні 2017 року громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України.

Крім того, указом передбачено, що Міністерству інфраструктури необхідно забезпечити за заявками Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ перевезення осіб, зазначених в указі, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.