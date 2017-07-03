У райцентрі на Львівщині внаслідок зіткнення двох іномарок одна особа загинула, десять травмовано

У місті Городок на Львівщині 2 липня внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса Renault Trafic з автомобілем Mercedes на місці ДТП загинула одна особа, десять осіб, серед яких однорічна дитина, травмовано.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, автопригода сталася о 22:53 на вул. Львівській у райцентрі Городок. 52-річний водій Renault Trafic, житель Івано-Франківської області, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв лобове зіткнення з автомобілем Mercedes під керуванням 22-річного місцевого жителя.

Внаслідок ДТП на місці пригоди загинув пасажир легковика, 64-річний житель Львівщини. Десятеро осіб, водії та пасажири обох транспортних засобів, мешканці Львівської та Івано-Франківської областей, отримали травми різного ступеню важкості. Серед потерпілих – однорічний хлопчик, пасажир автомобіля Mercedes, якого госпіталізовано в реанімаційне відділення дитячої лікарні Львова.

Всі обставини ДТП розслідуються.