У райцентрі на Львівщині 69-річний водій маршрутки в‘їхав у дерево, 10 постраждалих

У райцентрі Стрий на Львівщині внаслідок зіткнення маршрутного автобуса з деревом отримали травми десять пасажирів, серед яких немовля.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня о 21:03 на вул. Вокзальній.

69-річний водій автобусу “БАЗ”, слідуючи по міському маршруту №1, не впорався з керуванням та врізався в дерево. На момент ДТП в салоні перебувало 15 пасажирів.

В Стрийську районну лікарню госпіталізовано 10 пасажирів, серед яких однорічний хлопчик. 5 пасажирів від госпіталізації відмовились.

Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.