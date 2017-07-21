У п’ятірці лідерів за кількістю поданих заяв вступників є львівські університети

Станом на 21 липня на всі освітньо-кваліфікаційні рівні – молодший спеціаліст, бакалавр та магістр – вступники подали 1млн 194 тис. 628 заяв.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Традиційно у трійці лідерів за кількістю поданих заяв залишаються Київський національний університет імені Тараса Шевченка (41488), Львівський національний університет імені Івана Франка (32721), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (27150).

На четверту сходинку піднялася Львівська політехніка (25819), а одразу за нею – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (21288).

Також покращив свої позиції столичний Національний авіаційний університет (18556), який наздоганяють Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (18364) та Київський національний торговельно-економічний університет (18175).

На дев’ятій сходинці розташувався Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова у Києві (16320), а замикає десятку лідерів Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (16262), який наразі потіснив з рейтингу Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

У МОН нагадали, що кожен абітурієнт може відслідкувати свій рейтинг серед інших вступників в системі «Конкурс» на сайті www.vstup.info. Крім того, в електронному кабінеті вступник може відслідкувати весь рух своїх заяв – від прийняття навчальним закладом до зарахування.