У поліції заявляють, що на Львівщині зменшилась кількість вбивств, розбоїв та зґвалтувань

На Львівщині у 2017 році, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зменшилася кількість тяжких злочинів.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції області, про збільшення кількості розкритих правоохоронцями злочинів, свідчить аналіз стану злочинності у Львові та області за шість місяців 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

З даними відомства, зокрема, зменшилась кількість умисних вбивств на 19 відсотків (з 26 до 21), розбоїв на 31 відсоток (з 67 до 46), тяжких тілесних ушкоджень на 15 відсотків (з 32 до 27), зґвалтувань на 58 відсотків (з 12 до 5), грабежів на 17 відсотків (з 618 до 514).

Окрім того, у 2017 році у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на Львівщині зросла кількість розкритих правоохоронцями злочинів. Зокрема, розкрито: 18 умисних вбивств, 28 розбоїв, 25 тяжких тілесних ушкоджень, 5 згвалтувань (усі випадки), 184 грабежів.

Загальна кількість розкритих правоохоронцями злочинів зросла з 21,3 відсотків до 32,6 відсотків. Зокрема, на майже 47 відсотків зросла кількість встановлених осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї.

Загалом, у 2017 році до правоохоронців Львівщини надійшло майже 173 тисячі заяв та повідомлень від громадян (на піввідсотка менше ніж за аналогічний період минулого року). З них, 31 з половиною тисяча з ознаками кримінальних правопорушень (на майже 11 відсотків менше).