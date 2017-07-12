У передмісті Львова підліток втопився у водосховищі

На Львівщині під час стрибків з дамби водосховища втопився підліток.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, трагедія сталася 11 липня у передмісті Львова – селі Гамаліївка Пустомитівського району.

«11 липня о 17:13 надійшло повідомлення, про те що в с. Гамаліївка у водосховищі, що належить Львівській ТЕЦ «Львівтеплоенерго», під час стрибків з дамби втопився 14-річний житель с. Запитів Кам’янка-Бузького району. Тіло підлітка рятувальникам вдалося дістати з води через кілька годин», – зазначається у повідомленні.

Проводиться дослідча перевірка.