У маршрутках Львова продовжують діяти пільги на безкоштовний проїзд для пенсіонерів

В оплаті за проїзд у міських маршрутках не відбулося жодних змін: пенсіонери їздять безкоштовно.

Як повідомили в управлінні транспорту Львівської міської ради, в оплаті за проїзд у міських маршрутках не відбулося жодних змін: усі пільгові категорії, зокрема пенсіонери, їздять безкоштовно.

«В оплаті за проїзд у наших маршрутках все залишилося без змін. За усіма пільговими категоріями, зокрема пенсіонерами, залишається право на безкоштовний проїзд. Зміни в оплаті за проїзд в маршрутках стосуються транспорту області: 50% вартості за проїзд пенсіонери оплачують в обласних маршрутках», – розповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко.

Нагадаємо, з 1 липня пенсіонери оплачують 50% вартості проїзду в обласних маршрутках.