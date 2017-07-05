У Львові змінять схему руху транспорту перед залізничним вокзалом

На площі Двірцевій перед залізничним вокзалом у Львові повністю змінять схему руху та розділять потоки громадського і приватного транспорту.

Про це на брифінгу 5 липня розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, передає Zaxid.net.

«Насамперед ми розділимо смуги громадського та приватного транспорту, тому що в години пік, коли стоять автомобілі, вони не дають проїхати, ані автобусам, ані маршруткам. Ви бачите, що права сторона, яка веде до автостанції, буде виділена тільки для двостороннього руху громадського транспорту. Ліва сторона з кільцевим розворотом буде орієнтована на те, щоб нею користувались таксисти і приватний транспорт», – сказав Чаплінський.

Перед входом у залізний вокзал облаштують окрему смугу для таксистів, а також для громадського транспорту.

«В усіх цивілізованих країнах місця посадки і висадки приватного транспорту є відокремлені, також таксі мають свої смуги і у порядку черги вони мають брати відвідувачів міста», – зазначив Чаплінський та додав, що для відвідувачів будуть зроблені смуги, де вони зможуть залишити авто на півгодини безкоштовно, якщо залишати авто на триваліший час, то людям доведеться платити.

«Також буде змінене трамвайне кільце. Ці роботи, які зараз тривають, вони йдуть до початку кільця. Кільце буде збільшене у формі такого складного еліпсоїда, і буде збільшена кількість зупинок трамваїв до шести. Також будуть місця для відстою трамваїв, що очікуватимуть своєї черги. Таким чином ви бачите, яка площа схематично з’являється для пішоходів, велосипедистів і просто для відпочиваючих», – додав Юліан Чаплінський.

Перед входом у залізничний вокзал облаштують трамвайну зупинку, а також встановлять інформаційний пункт, де туристи зможуть безкоштовно отримати інформацію про громадський транспорт, заклади харчування, ресторани та ін.

За словами Чаплінського, наразі озвучені плани з реконструкції площі Двірцевої є технологічною картою, над якою працювали понад півроку разом із підприємцями, які мають право на використання цієї території. На основі цієї карти буде розроблений проект, а у 2018 році передбачено виділити гроші на реконструкцію площі Двірцевої.