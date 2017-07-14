У Львові жіночий монастир закидали «коктейлями Молотова»

У селищі Брюховичі, яке територіально належить до Львівської міської ради, невідомі сьогодні вночі кинули у фасад будівлі жіночого монастиря п’ять пляшок із горючою речовиною, що спричинило пожежу.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області.

Як зазначається у повідомленні, 14 липня о 00:19 надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні жіночого монастиря на вул. Шкільній у селищі Брюховичі (Львівської міської ради). Вогнем пошкоджено фасад будинку та два вікна. Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Як встановили правоохоронці, невідомі кинули у фасад будівлі п’ять пляшок із горючою речовиною.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА, о 02:11, за повідомленням диспетчера Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, з ознаками – легке отруєння продуктами горіння звернулось 20 осіб, які перебували у приміщенні монастиря, яких бригадами швидкої медичної допомоги доставлено до Львівської обласної клінічної лікарні.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, «у смт Брюховичі на територію монастиря, невідомі кинули пляшки з рідиною “коктейль Молотова”, за цією адресою знаходиться монастир святого пророка Іллі (правовірні греко-католики), де проживає 30 осіб, внаслідок чого був пошкоджений фасад та два вікна на першому та другому поверсі».