У Львові жінка випала з вікна дев‘ятиповерхівки

У Львові жінка загинула внаслідок травм отриманих від падіння з висоти дев‘ятого поверху.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 19 липня о 20:47 до медиків швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що з 9-го поверху житлового будинку на проспекті В.Чорновола впала жінка.

Медики, які прибули на виклик, констатували смерть 52-річної жінки від отриманих травм.

Попередньо встановлено, що жінка зареєстрована в с. Пониква Бродівського району, у Львова тимчасово проживала в помешканні родички, за якою доглядала.

Працівники поліції розслідують обставини загибелі жінки, попередньо відпрацьовується версія самогубства. Зі слів сусідів, жінка періодично перебувала і депресивному стані.