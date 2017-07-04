У Львові з дитячого притулку втекли троє неповнолітніх

У Львові працівники поліції розшукують трьох неповнолітніх вихованців дитячого притулку: двох хлопців і дівчину.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, у Залізничний відділ поліції 3 липня о 19.45 звернулася працівниця дитячого притулку розташованого по вулиці Левандівській у Львові, яка повідомила, що з притулку без попередження пішли і довго не повертаються троє вихованців – двоє хлопців віком 14 та 16 років, а також 16-річна дівчина.

Залізничним відділом поліції встановлюється місцеперебування:

Запісяк Олексій Дмитрович, 2003 року народження, мешканець Івано-Франківської області,

Олійник Тетяна Олександрівна, 2001 року народження, мешканка Черкаської області та

Циквас Маркіян Андрійович, 2001 року народження, мешканець Городоцького району Львівської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці звертаються до всіх, хто може допомогти встановити місцеперебування неповнолітніх, телефонувати на оперативну лінію 102.