У Львові з 1 липня пенсіонери мають оплачувати 50% вартості проїзду в маршрутках

Від сьогодні пенсіонери мають оплачувати половину вартості за проїзд у маршрутках.

Про це повідомляє ЛОО ВГО “Всеукраїнська Асоціація Автомобільних Перевізників”

З 1 липня 2017 року у Львівській області починають діяти нові правила перевезення пільговиків у автобусах приміського сполучення і міського сполучення в містах обласного значення. Це рішення прийнято спільно Львівською державною обласною адміністрацією, профільною профспілковою обласною організацією, Асоціацією автомобільних перевізників у Львівській області, Обласною організацією роботодавців транспорту.

Згідно із погодженими правилами:

1. Категорії пільговиків “Пенсіонери за віком” надається 50% пільга на проїзду у автомобільному пасажирському транспорті. Іншими словами, пенсіонери за віком для користування громадським автомобільним транспортом платитимуть половину від повної вартості проїзду.

2. Категорії громадян, яким право пільгового проїзду гарантоване Законами України (перелік додається), матимуть право безкоштовного проїзду у громадському автомобільному транспорті. Львівська обласна державна адміністрація зобов’язалась за рахунок місцевого бюджету компенсувати втрати перевізників від наданих послуг вказаним категоріям громадян.

3. “Учасники бойових дій” користуватимуться правом безкоштовного проїзду в громадському автомобільному транспорті. Витрати за цю послугу перевізники взяли на свій рахунок.