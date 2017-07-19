У Львові юнак під час селфі впав із залізничного мосту на високовольтну лінію електропередач

У Львові 18-річний місцевий житель під час селфі на залізничному пішохідному мосту впав з висоти на високовольтну лінію електропередач. Юнак вижив, але отримав 50% опіків тіла.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 18 липня о 20:09 на вул. Ковельській впав з мосту на залізничну колію 18-річний місцевий житель. Під час падіння потерпілий зачепив високовольтну лінію та був уражений електричним струмом, внаслідок чого з важкими травмами (опіки І-ІІ ступеню 50% тіла) госпіталізований до реанімаційного відділення 8-ої міської клінічної лікарні.