У Львові встановлять таблички біля природних джерел з непридатною для пиття водою

У Львові встановлять інформаційні таблички «Вода для пиття непридатна» біля всіх природних джерел з непридатною для пиття водою, що є на території Львова.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, під час засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС наголосили на важливості встановлення інформаційних табличок «Вода для пиття непридатна» біля природних джерел на території Львова, щоб уникнути інфекційних захворювань населення міста.

«Джерела на території міста не є об’єктами водопостачання. У нас є результати досліджень 2016-2017 рр., проведені Держпродспоживслужбою та Лабораторним центром, за результатами яких у лісопарку «Погулянка» (у джерелі №1 та джерелі № 2) цьогоріч не виявлено епідеміологічних відхилень, відповідно ситуація покращується. За дорученням директора департаменту на території парку, де є джерела, встановлюємо таблички «Вода для пиття непридатна». Ці таблички періодично знищують, ми їх поновлюємо і проводимо промоційну кампанію, що це не є вода для вживання. Для профілактики виникнення інфекцій цього року було проведено обробку 5-ти водойм, площею 1500 кв.м для уникнення поширення малярійного комара та різних інфекцій», – зазначив начальник управління екології та ландшафтного планування Андрій Галушка.

«На території Львова розміщено більше 10 природних джерел, колодязів, вода у яких використовується мешканцями міста. Львівським міським лабораторним центром проводяться лабораторні дослідження якості води у джерелах, розташованих на території міста Львова. За результатами лабораторних досліджень, які проводять у березні-квітні 2017 року, вода з шести джерел не відповідає вимогам: у парку «Залізна Вода» (вул. Тернопільська), у парку «Високий замок» (вул. Замкова), у Стрийському парку (вул. Стрийська), у Винниках (вул. Незалежності, 12) та у смт. Брюховичі (вул. Івасюка, 60). З відібраних проб води з джерел у парку «Погулянка» та в місті Винники (біля Винниківського озера, вул. Лермонтова, 9) інфекційних показників не виявлено. Факти невідповідності умовам санітарних норм води з джерел свідчать про відсутність належного їх утримування, щорічного очищення та дезінфекції. Використання води населенням з природних джерел може привести до виникнення інфекційних захворювань, зважаючи на те, що природні джерела не можуть використовуватись населенням для їх потреб. Крім цього, вони не є джерелами централізованого водопостачання, відповідно не мають обслуговуючого персоналу. Для таких джерел не встановлені зони санітарної обробки і забороняється господарська діяльність. У зв’язку з цим, якість води з таких природніх джерел має нестабільні показники, які залежать від багатьох факторів.

У нас є пропозиції: у місцях, де розміщені природні джерела, які розташовані на території міста Львова, повісити інформаційні таблички «Вода для пиття непридатна» та забезпечити проведення обстеження всіх вищеперерахованих джерел з метою їх очистки та проведення лабораторних досліджень. Надалі такі обстеження потрібно проводити щорічно й території поблизу природніх джерел слід підтримувати в чистоті», – в.о. начальника Управління Держпродспоживслужби в м. Львові Андрій Диба.