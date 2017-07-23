У Львові водійка іномарки протаранила електроопору трамвайної лінії, двоє постраждалих

У Сихівському районі Львові під час ДТП постраждало двоє молодих дівчат – водій та пасажирка іномарки.

Як повідомили правоохоронці, автопригода сталася вночі 22 липня на проспекті Червоної Калини. 18-річна львів‘янка, керуючи автомобілем Skoda, на швидкості в‘їхала в бетонну електроопору трамвайної лінії. Внаслідок ДТП сторонні особи не постраждали, водій та її ровесниця, пасажирка іномарки, з травмами госпіталізовані.

Як стало відомо з власних джерел, дівчина-водій на початку липня відсвяткувала своє повноліття.