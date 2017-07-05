У Львові водій автокрану скоїв наїзд на пішохода

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 липня о 18.00 на вулиці Пасічній у Львові.
Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Нацполіції області, водій автокрану «ЗІЛ 133», 30-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 69-річного мешканця Львова.
Внаслідок наїзду пішохода госпіталізовано з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, відкритий перелом верхньої третини лівого плеча, тупа травма живота».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.