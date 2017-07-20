У Львові вирішується доля дітей, яких знайшли на вулиці поруч з п’яними батьками, що спали

У Львові вирішується доля чотирьох дітей, яких вчора знайшли на вулиці поруч з п’яними батьками, які спали.

Як повідомила Патрульна поліція України у Facebook, 19 липня на вулиці Іванни Блажкевич перехожий почув дитячий плач і побачив, що на траві лежать чоловік і жінка, а поряд кричать четверо дітей. Він викликав поліцію.

”На місці виклику ми виявили 4 дітей та 2 дорослих (чоловіка та жінку) – обоє спали. Діти — двоє хлопчиків та двоє дівчаток — плакали та виглядали недоглянутими. Як вдалося з`ясувати згодом, найстаршій дівчинці 5 років, а наймолодшій ще немає року. 35-річна мати та 28-річний тато мали явні ознаки алкогольного сп`яніння”, — розповів патрульний, який виїжджав на виклик.

Правоохоронці викликали швидку допомогу та працівників відділу ювенальної превенції. «Лікарі оглянули дітей та повідомили, що мають зауваження до стану здоров`я двох малюків, однак мати написала відмову від госпіталізації», – йдеться в повідомленні.

В поліції зазначають, що наразі усі 4 дітей перебувають у дитячому будинку, вирішується питання про їхню подальшу долю.