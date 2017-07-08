У Львові в рамках Фестивалю “Ніч у Львові” відбудуться нічні екскурсії храмами і підземеллями міста. XII Фестиваль «Ніч у Львові» відбудеться 14—16 липня 2017 року.

Інтернет-ресур “Духовна велич Львова” інформує про розклад і час екскурсів в яких можуть взяти участь всі бажаючі.

П’ятниця, 14 липня 2017 року

18:00-00:00 Підйом на вежу храму Свв. Ольги та Єлизавети, Храм Свв. Ольги та Єлизавети, пл. Кропивницького, 1. Вартість: 15 грн.

19:00 – 23:30 Екскурсії у Каплицю Боїмів. Каплиця Боїмів, пл. Катедральна, 1. Вартість: 30 грн.

19:00-00:00, кожні 30 хв. Екскурсія підземеллями храму. Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла, вул. Театральна, 12. Збір усіх охочих відбуватиметься перед входом у підземелля (вхід з проспекту Свободи).

Вартість: 15 грн./дорослі, 5 грн./школярі, дошкільнята – безкоштовно.

Запрошуємо відвідати одне з найбільших та найглибших підземель нашого міста, історія якого починається ще у княжі часи. Протягом екскурсії відвідувачі зможуть:

– ознайомитись з минулим та сучасністю найбільшого храму Львова;

– дізнатись про історію одного з найцікавіших монаших орденів у світовій історії;

– побачити на власні очі як виглядав Львів у XIII , XV та XVIII ст.

– розгадати таємницю архієпископського саркофага XVIII ст.

19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Екскурсія середньовічними підземеллями. Музей історії релігій, пл. Музейна, 1. Вартість: 30 грн, діти, студенти – 20 грн.

19:00 – 23:00 Огляд експозиції та підземель Преображенської церкви. Церква Преображення Господа Нашого Ісуса Христа, вул. Краківська, 21. Вартість: благодійна пожертва.

Субота, 15 липня 2017 року

19:00 – 23:30 Екскурсії у Каплицю Боїмів. Каплиця Боїмів, пл. Катедральна, 1. Вартість: 30 грн.

19:00-00:00, кожні 30 хв. Екскурсія підземеллями храму. Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла, вул. Театральна, 12. Збір усіх охочих відбуватиметься перед входом у підземелля (вхід з проспекту Свободи).

Вартість: 15 грн./дорослі, 5 грн./школярі, дошкільнята – безкоштовно.

Запрошуємо відвідати одне з найбільших та найглибших підземель нашого міста, історія якого починається ще у княжі часи. Протягом екскурсії відвідувачі зможуть:

– ознайомитись з минулим та сучасністю найбільшого храму Львова;

– дізнатись про історію одного з найцікавіших монаших орденів у світовій історії;

– побачити на власні очі як виглядав Львів у XIII , XV та XVIII ст.

– розгадати таємницю архієпископського саркофага XVIII ст.

19:00 – 23:00 Огляд експозиції та підземель Преображенської церкви. Церква Преображення Господа Нашого Ісуса Христа, вул. Краківська, 21. Вартість: благодійна пожертва .

19:30 до 00:00, кожні 30 хв. Екскурсія галереями храму. Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла, вул. Театральна, 11. Збір усіх охочих відбуватиметься у лівій частині храму.

Вартість: 15 грн./дорослі, діти-безкоштовно.

Охочі зможуть піднятися у храмі на висоту 20 метрів та ознайомитись зблизька з музичним інструментом – органом XVIII ст., зокрема, більше дізнатись про систему його функціонування, оглянути автентичні «повітряні міхи», спробувати «дмухнути» в органні труби.

Окрім цього, відвідувачі матимуть змогу пройтися бічними навами хорів: саме там, де молились учні давньої Єзуїтської колегії.

Не менш цікавою для гостей стане розписана шафа початку XVII ст., обклеєна математичними розв’язками та конспектами, яким уже понад 200 років.

Неділя, 16 липня 2017 року

19:00 – 23:30 Екскурсії у Каплицю Боїмів. Каплиця Боїмів, пл. Катедральна, 1. Вартість: 30 грн.

19:00 – 23:00 Огляд експозиції та підземель Преображенської церкви. Церква Преображення Господа Нашого Ісуса Христа, вул. Краківська, 21. Вартість: благодійна пожертва.

19:00-00:00, кожні 30 хв. Екскурсія підземеллями храму. Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла, вул. Театральна, 12. Збір усіх охочих відбуватиметься перед входом у підземелля (вхід з проспекту Свободи).

Вартість: 15 грн./дорослі, 5 грн./школярі, дошкільнята – безкоштовно.

Запрошуємо відвідати одне з найбільших та найглибших підземель нашого міста, історія якого починається ще у княжі часи. Протягом екскурсії відвідувачі зможуть:

– ознайомитись з минулим та сучасністю найбільшого храму Львова;

– дізнатись про історію одного з найцікавіших монаших орденів у світовій історії;

– побачити на власні очі як виглядав Львів у XIII , XV та XVIII ст.

– розгадати таємницю архієпископського саркофага XVIII ст.

19:30 до 00:00, кожні 30 хв. Екскурсія галереями храму. Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла, вул. Театральна, 11. Збір усіх охочих відбуватиметься у лівій частині храму.

Вартість: 15 грн./дорослі, діти-безкоштовно.

Охочі зможуть піднятися у храмі на висоту 20 метрів та ознайомитись зблизька з музичним інструментом – органом XVIII ст., зокрема, більше дізнатись про систему його функціонування, оглянути автентичні «повітряні міхи», спробувати «дмухнути» в органні труби.

Окрім цього, відвідувачі матимуть змогу пройтися бічними навами хорів: саме там, де молились учні давньої Єзуїтської колегії.

Не менш цікавою для гостей стане розписана шафа початку XVII ст., обклеєна математичними розв’язками та конспектами, яким уже понад 200 років.