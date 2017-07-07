У Львові трамвай збив пішохода

У Львові 7 липня трапилась ДТП за участю трамвая та пішохода, який у невстановленому місці перебігав дорогу.

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», сьогодні о 11.20 навпроти будинку №147 на вул. Городоцькій сталась ДТП за участю трамвая №9 та пішохода, який переліз через турнікет та у не встановленому місці намагався перебігти дорогу, тому зіштовхнувся з трамваєм.

«Пішохід у невстановленому місці перебігав дорогу, він переліз через турнікет і вдарився до трамвая. Вини водія у цьому випадку нема. Це сталось сьогодні о 11.20 навпроти будинку №147 на вул. Городоцькій на трамвайному маршруті №9», – розповів директор ЛКП «Львівелектротранс» Михайло Сидорович.

Як зазначено у протоколі патрульної поліції, ДТП з потерпілими трапилась на вул. Городоцькій, 147. Водій трамвая №9 не встиг загальмувати та збив 51-річного пішохода, який переходив дорогу у не встановленому місці та перебував з ознаками алкогольного сп’яніння. Пішохід отримав забій та розсічення живота, відсічено частину пальця мізинця на лівій руці. Потерпілого госпіталізовано у 8 міську клінічну лікарню.