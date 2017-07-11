У Львові та області на сьогодні прогнозують сильні зливи і град

У Львівській області сьогодні, 11 липня, прогнозується мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями сильні зливи. Грози, подекуди град, вдень в окремих районах крупний град. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вночі місцями шквали 17 – 22 м/с, вдень пориви 17 – 22 м/с, в окремих районах шквали 25 – 29 м/с. Температура повітря вночі 15 – 20° тепла, вдень 27 – 32° тепла.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, по місту Львову синоптики прогнозують на 11 липня короткочасні дощі, вдень сильну зливу, грози, град. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вночі шквал 17 – 22 м/с, вдень пориви 17 – 22 м/с, під час грози шквал 25 – 27 м/с. Температура повітря вночі 16 – 18° тепла, вдень 30 – 32° тепла.