У Львові суд постановив знести нелегальну багатоповерхівку на вул. Личаківській

Суд зобов’язав знести незаконно збудовану багатоповерхівку на вул. Личаківській, 259.

Як повідомляє Zaxid.net, відповідна постанова Личаківського райсуду оприлюднена в реєстрі судових рішень.

Як зазначається в постанові, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю звернулася до суду з проханням знести самочинно збудований фірмою «Лідер Моноліт» багатоквартирний житловий будинок із офісним приміщенням на вул. Личаківській, 259 у Львові.

26 червня суд задовольнив позов ДАБІ про знесення багатоповерхівки та зобов’язав ТОВ «Лідер Моноліт» компенсувати витрати, пов’язані зі знесенням.

Крім того, суд стягнув із забудовника 1378 грн судових витрат на користь ДАБІ.

Нагадаємо, що припис про знесення самочинно збудованої багатоповерхівки ДАБІ вручила забудовнику ще в лютому 2015 року. Проте компанія «Лідер Моноліт» не погодилась з приписом і оскаржила його в суді. Два роки тривала судова тяганина, і в квітні 2017 року апеляційний адмінсуд підтвердив законність припису ДАБІ. Після цього ДАБІ звернулася до суду щодо знесення багатоповерхівки.

Як повідомлялося, незаконну забудову на вул. Личаківській, 259 Львівська міськрада виявила у липні 2014 року. Тодішній директор департаменту містобудування ЛМР Андрій Павлів виявив факт підробки дозвільних документів міськради забудовником ТОВ «Лідер Моноліт», на підставі яких товариство отримало можливість розпочинати будівельні роботи.

За даними бізнес-пошукової системи Youcontrol, юридична адреса ТОВ «Лідер Моноліт» збігається із адресою незаконного будівництва на вул. Личаківській, 259. Засновником компанії вказаний львівський бізнесмен, власник «Львівського холодокомбінату» Богдан Копитко, який у серпні 2016 року пережив замах.