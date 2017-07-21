У Львові сьогодні вночі спалили табір ромів

У Львові сьогодні вночі згоріло самовільне поселення ромів, яке звели мешканці Закарпатської області на вул. Конюшинній.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, у Львові, в ніч з 21 на 22 липня, виникла пожежа на території самовільно зведеного поселення в якому проживали мешканці Закарпатської області.

Інформація про пожежу від мешканців поселення, зведеного з наметів та тимчасових конструкцій за територією одного із торгівельних центрів на вул. Конюшинній у Львові, до рятувальників та поліції не надходила. Правоохоронці виявили задимлення та вогонь під час патрулювання даного району.

На момент прибуття працівників поліції, на місці поселення не було жодного мешканця, горіли залишки тимчасових конструкцій.

До медичних закладів Львова звернень постраждалих під час пожежі на вул. Конюшинній на даний час не надходило.

За попередньо отриманими даними, з настанням теплого періоду на території самовільного поселення проживало близько 60 осіб, з яких близько 20 дітей, мешканці Закарпатської області.

Обставини займання встановлюються.

За даними отриманими з власних джерел, займання ромського табору, який на початку літа звели мешканці Закарпаття за територією ТЦ «Метро», могло виникнути внаслідок підпалу, однак оскільки офіційних звернень про пожежу до правоохоронців не надходило, підстав порушувати кримінальне провадження і відпрацьовувати версію ймовірного підпалу, немає. Мешканці ромського табору після пожежі сьогодні вночі виїхали на Закарпаття.

Як повідомлялося, 20 липня на сесії Львівської міської ради депутат Любомир Босаневич подав депутатський запит, стосовно збільшення кількості осіб ромської національності, які займаються жебрацтвом в громадських місцях, шахрайством, хуліганством, крадіжками та пограбуваннями. У запиті він також звернув увагу на «відверту антисоціальну поведінку зазначених осіб, їхнє проживання поблизу вокзалів та на вулицях міста Львова». Запит адресовано начальнику Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерію Середі та міському голові Львова Андрію Садовому.