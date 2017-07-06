У Львові шукають кандидата на посаду директора Стрийського парку

Львівська міська рада повторно оголосила конкурс на заміщення вакантної посади директора пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк» – вакансія на постійній основі.

«Ми оголосили конкурс наприкінці травня, але до 30 червня заявок ніхто не подав. Не було кандидатів, які відповідали б вимогам на посаду директора, жодних пакетів документів ми не отримали. Вимоги до кандидата залишилися такі ж», – зазначили у департаменті містобудування Львівської міської ради.

Вимоги до кандидата на посаду директора Стрийського парку:

вища освіта природоохоронного спрямування за рівнем магістра, спеціаліста;

стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років;

знання нормативно – правових актів, що регулюють природоохоронну діяльність;

програма розвитку парку (розроблена кандидатом);

досвід успішної реалізації проектів екологічного спрямування;

знання основ державного управління та права;

досвід роботи із грантовими проектами;

знання правил ділового етикету, правил та норм охорони праці та протипожежного захисту;

знання основних принципів роботи на комп’ютері та відповідних програмних засобів;

знання ділової української мови;

досконале володіти державною мовою;

володіння англійською мовою (кандидату надається перевага).