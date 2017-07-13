У Львові поліція провела обшук у помешканні начальниці управління міської ради

Працівники поліції 12 липня провели обшук у помешканні начальниці управління комунальної власності Львівської міської ради Інни Свистун на вул. Тарнавського у Львові.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на прес-службу «Самопомочі».

«Через викрадення комунального майна обшуки відбуваються не лише в нашому управлінні, а тепер почались ще й у мене вдома. Правоохоронці навіть не впустили мене погодувати грудну дитину. Я не переживаю, що поліція зможе пов’язати мене з аферистами. Але мені дивно, чому це роблять саме в мене вдома, хоча ні Мальковій, ні Сандул, які заволоділи комунальним майном, не висувають жодних звинувачень та навіть не турбують їх обшуками. Тобто аферистів поліція не чіпає», – сказала Zaxid.net Свистун, яка також є головою фракції партії «Самопоміч» у Львівські облраді.

Як зазначається, у середу, 12 липня слідчі ГУ НП та УСБУ у Львівській області прийшли з обшуком до департаменту економічного розвитку та управління комунальної власності ЛМР. Згодом стало відомо, що обшуки відбуваються через масштабну аферу з комунальною нерухомістю Львова, більш відому як «Афера століття». Варто зауважити, що про цей злочин стало відомо саме після заяв Інни Свистун. Львівські ЗМІ називали імена і прізвища людей, безпосередньо причетних до цієї афери, однак жодної інформації про дії проти цих людей з боку правоохоронних органів не надходило.