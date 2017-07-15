У Львові поблизу житлових будинків та автодороги виявили арсенал авіаційних бомб

У селищі Брюховичі, яке територіально відноситься до Львівської міської ради, неподалік від житлових будинків та автодороги 14 липня виявили склад авіаційних бомб.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 15 авіаційних бомб часів війни виявили під час обстеження земешльної ділянки під будівництво на вул. Невелийчука. Небезпечний арсенал знаходився на відстані близько 200 м від житлових будинків та кілька сот метрів від автодороги.

Небезпечні боєприпаси вилучено за встановленим порядком.