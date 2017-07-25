У Львові планують підняти вартість проїзду в трамваях

Вартість проїзду у львівських трамваях і тролейбусах планують підняти до 3 грн за загальний квиток і 1,5 грн – за пільговий. Відповідний проект рішення виконкому Львівської міськради оприлюднений насайті ЛМР.

Згідно з проектом рішення, вартість разового загального квитка на весь електротранспорт Львова має зрости до 3 грн, разового квитка для студентів та учнів – до 1,5 грн. У документі також вказана планована дата запровадження нового тарифу – 1 вересня 2017 року.

«З метою забезпечення обслуговування мешканців та гостей Львова транспортними послугами, покращення стану рухомого складу, забезпечення належного рівня безпеки пасажироперевезень (…) необхідно терміново підвищити тариф на проїзд в трамваях та тролейбусах до обґрунтованого мінімального рівня 3 грн, при розрахунковому нормативному тарифі 3,70 грн. При цьому, підвищення тарифу до 3 грн не вирішить в повному обсязі фінансові проблеми підприємства, проте дасть змогу не допустити заборгованості по заробітній платі, за енергоносії та підтримувати в належному стані існуючий рівень виробничої бази та рухомого складу, не скорочуючи обсягу послуг з пасажирських перевезень», – мовиться у документі.

Разом з тим, наразі проект рішення виконкому про підвищення тарифу лише винесений на громадські слухання, які відбудуться 7 серпня о 18:00 у великій сесійній залі ЛМР.

Нагадаємо, раніше ЛКП «Львівелектротранс» запропонувало підняти вартість загального квитка до 4,5 грн, а пільгового – до 2,25 грн. Однак міський голова Львова Андрій Садовий виступив проти такого різкого підняття тарифу на проїзд у електротранспорті.