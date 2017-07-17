У Львові підлітка, який грав у футбол неподалік електропідстанції, вдарило струмом

У селищі Брюховичі, яке територіально відноситься до Львівської міської ради, 16 липня від ураження електрострумом постраждав школяр.

Як повідомили у Львівській міській дитячій лікарні, куди госпіталізували 13-річного хлопчика, у підлітка діагностовано опіки обох рук. Як повідомили родичі хлопця, він грав у футбол з приятелями у селищі, неподалік від місцевої електропідстанції. М’яч залетів на електродроти і намагаючись дістати його звідти за допомогою підручних предметів, підліток отримав удар струмом. Загрози його життю немає.