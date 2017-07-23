У Львові під час вибуху трасформатора монтер обленерго отримав смертельні опіки оливою

У Львові 50-річний працівник ПрАТ «Львівобленерго» загинув від важких опіків отриманих внаслідок вибуху трансформатора на електропідстанції.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 22 липня о 18:36,. на вул. Бескидська у Личаківському районі Львова, під час проведення планових робіт по переключенню мережі на електричній підстанції стався вибух трансформатора з викидом оливи з подальшим горінням.

В результаті вибуху отримав термічні опіки та був госпіталізований у критичному стані до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні 50-річний електромонтер ПрАТ “Львівобленерго”. О 23:10 електромонтер від отриманих опіків помер в лікарні.

Причини події з’ясовуються.